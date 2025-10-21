Кнессет одобрил увеличение ассигнований на оказание помощи раненым и инвалидам ЦАХАЛа

Во втором и третьем чтениях Кнессет утвердил закон, в соответствии с которым в два раза увеличится финансирование помощи, оказываемой государством инвалидам ЦАХАЛа и пострадавшим в результате боевых действий и терактов. Законопроект был вынесен на голосование Офиром Кацем ("Ликуд").

До сегодняшнего дня государство выделяло на эти цели около 70 миллионов шекелей, новым законом предусмотрено увеличение этой суммы до 160 миллионов шекелей в 2025 году, и в последующие годы выделяемая сумма будет расти. Это позволит увеличить количество услуг, оказываемых инвалидам ЦАХАЛа, а также увеличить количество мест в больницах и центрах реабилитации.