Завтрашние показания Нетаниягу в суде отменены из-за похорон Рана Гвили

Суд принял просьбу адвоката главы правительства и отменил назначенное на среду заседание, в ходе которого планировалось продолжение допроса Биньямина Нетаниягу по делам о коррупции. Причиной отмены стало намерение премьера участвовать в церемонии похорон 24-летнего старшего сержанта Рана Гвили, останки которого были возвращены в Израиль из Газы.

Адвокат Нетаниягу указал также, что перенести показания на вторую половину дня тоже не получится, поскольку на эти часы назначены крайне важные обсуждения по продвижению государственного бюджета.

Как отмечает "Гаарец", похороны Рана Гвили – это первые похороны похищенного террористами в "черную субботу", в которых намерен принять участие глава правительства.

Семья Рана Гвили попросила запретить съемки на кладбище во время похорон. Полиция разослала по средствам массовой информации правила аккредитации на церемонию прощания, которая начнется в среду, 28 января, в 12:30 рядом со спортивным центром Мейтара.

Пресс-служба полиции Израиля обеспечит прямую трансляцию похоронной процессии, которая выедет из центральной части Израиля и будет сопровождаться полицейскими вплоть до завершения церемонии.

Старший сержант Ран Гвили (24 года, из поселка Мейтар) служил в подразделении ЯСАМ "Негев" в Южном округе. Он гордился службой в полиции и тем, что носит синюю полицейскую форму.

Утром "черной субботы" Ран Гвили находился дома в связи с травмой: он сломал плечо в результате аварии на мотоцикле. Услышав о проникновении террористов, он надел форму и выехал помогать товарищам по подразделению в бою. По пути он столкнулся с террористами, самоотверженно сражался с ними у въезда в кибуц Алумим. После того, как у Рана Гвили закончились боеприпасы, он был убит. Его тело террористы похитили в Газу.

Ран был человеком с огромным сердцем, настоящим другом, любимым всеми. Он всегда радовался жизни, говорил с людьми на равных. Рану было 24 года. У него остались родители Талик и Ицик, брат Омри, сестра Шира.