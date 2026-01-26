Лишь 20% малышей в Иерусалиме ходят в лицензированные ясли

Информационно-исследовательский отдел Кнессета подготовил статистический отчет к специальному заседанию ряда профильных парламентских комиссий, посвященному трагедии в Иерусалиме, где в незаконных яслях скончались два младенца.

В соответствии с этим документом, в Иерусалиме только 21% малышей до трехлетнего возраста посещают лицензированные ясли: это говорит о том, что они или остаются дома, или посещают частные ясли и "мишпахтоны", не имеющие лицензий и не находящиеся на контроле специализированных служб. Таким образом, примерно 55,1 тысяч малышей Иерусалима либо посещают нелицензированные ясли, либо не посещают дошкольные учреждения.

В отчете приведены данные по различным населенным пунктам Израиля: меньше всего детей до трехлетнего возраста посещают лицензированные ясли в Рахате, Арарре и Ксейфе (12% от общего количества малышей). В больших городах после Иерусалима следуют Бней-Брак (44%) и Ашдод (45%).

В Нетании 49% детей до трех лет посещают лицензированные государством ясли и детские сады, в Хайфе – 53%, в Холоне – 55%, в Тель-Авиве – Яффо – 58%, в Петах-Тикве – 61%, в Ришон ле-Ционе – 61%, в Беэр-Шеве – 62%.

Населенные пункты, где самый высокий процент малышей, посещающих дошкольные учреждения, имеющие государственную лицензию – это Нес-Циона (97%), Ар-Адар (94%), Рош-Пина (88%) и Рамат а-Шарон (84%).