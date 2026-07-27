Возле кибуца Нахаль-Оз обнаружен беспилотник, несущий взрывчатку. Комментарий ЦАХАЛа
время публикации: 27 июля 2026 г., 17:51 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 17:53
Возле кибуца Нахаль-Оз обнаружен беспилотник, несущий взрывчатку. Комментарий ЦАХАЛа
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Радиостанция "Кан Бет" передала, что рядом с кибуцем Нахаль-Оз, расположенным в нескольких километрах от границы с сектором Газы, найден беспилотный аппарат, несущий взрывчатку и оснащенный видеокамерой.
Аппарат нашел рабочий из Таиланда на кибуцном поле.
Из пресс-службы Армии обороны Израиля сообщили, что найденный возле кибуца Нахаль-Оз дрон принадлежит силам ЦАХАЛа. "Угрозы безопасности нет. Обстоятельства инцидента расследуются", – говорится в заявлении армии.