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Израиль

Яир Нетаниягу отметил свое 35-летие в кругу семьи и друзей в Израиле

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 27 июля 2026 г., 18:14 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 18:40
Яир Нетаниягу отметил свое 35-летие в кругу семьи и друзей в Израиле
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Яир Нетаниягу отметил свое 35-летие в кругу семьи и друзей в Израиле
Chaim Goldberg/Flash90

Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаниягу отметил свое 35-летие в Израиле, в кругу семьи и друзей. Как стало известно изданию Reuters"Мааpив", празднование состоялось вечером 26 июля, за несколько часов до вылета Биньямина Нетаниягу в Вашингтон.

Стол по случаю дня рождения Яира был накрыт в доме семьи Фалик. На ужине присутствовали члены семьи Нетаниягу, включая младшего сына премьер-министра Авнера, а также близкие друзья. Биньямин Нетаниягу поздравил сына, после чего они обнялись под аплодисменты гостей.

Это мероприятие не афишировалось, "Мааpиву" стало о нем известно из короткого видео, опубликованного в социальных сетях Исааком Накашем – бизнесменом и близким другом Яира Нетаниягу. Накаш также известен как партнер израильской блогерши Тейлор Малков.

Израиль
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