ЦАХАЛ уничтожил еще один туннель ХАМАСа на севере сектора Газа. Видео

Военнослужащие Северной бригады и инженерного спецподразделения "Яхалом" под командованием 99-й дивизии на севере сектора Газы уничтожили еще один туннель ХАМАСа протяженностью несколько сотен метров. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, опубликовав видеозаписи операции.

Силы ЦАХАЛа продолжают зачищать территорию к востоку от "желтой линии" от террористической инфраструктуры.