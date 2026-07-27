ЦАХАЛ уничтожил еще один туннель ХАМАСа на севере сектора Газа. Видео
время публикации: 27 июля 2026 г., 17:40 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 17:40
ЦАХАЛ уничтожил еще один туннель ХАМАСа на севере сектора Газа. Видео
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Военнослужащие Северной бригады и инженерного спецподразделения "Яхалом" под командованием 99-й дивизии на севере сектора Газы уничтожили еще один туннель ХАМАСа протяженностью несколько сотен метров. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, опубликовав видеозаписи операции.
Силы ЦАХАЛа продолжают зачищать территорию к востоку от "желтой линии" от террористической инфраструктуры.