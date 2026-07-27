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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 27 июля: повышение температуры, переменная облачность

Погода
время публикации: 27 июля 2026 г., 05:32 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 05:41
Прогноз погоды в Израиле на 27 июля: повышение температуры, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 27 июля, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 17-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-32, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 22-34, на побережье Мертвого моря – 26-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-32, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-36, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник-четверг – повышение температуры, жарко, переменная облачность. В пятницу-воскресенье – без существенных изменений.

Израиль
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