Cтрельба на фестивале в Сиэтле, есть раненые

Несколько человек получили огнестрельные ранения вечером в воскресенье, 26 июля, на территории комплекса Seattle Center в центре Сиэтла, рядом с башней Space Needle. В момент происшествия там проходил крупный гастрономический фестиваль Bite of Seattle.

Первые сообщения о стрельбе поступили вскоре после 18:00 по местному времени. Значительные силы полиции и экстренных служб были направлены в район пересечения Sue Bird Court и Thomas Street. Посетителей начали эвакуировать, входы на территорию комплекса перекрыли. Полиция призвала жителей и туристов не приближаться к месту происшествия.

Полиция Сиэтла официально подтвердила, что пострадавших несколько, однако точное число раненых и степень тяжести их состояния первоначально не сообщались. Представители медицинского центра Harborview заявили, что больница готовится принимать пострадавших.

Очевидцы рассказали телеканалу KOMO News, что видели не менее шести раненых. По их словам, среди пострадавших, возможно, есть ребенок. Эти сведения пока не подтверждены полицией или медиками. Корреспондент KOMO также сообщил, что слышал переговоры полицейских, из которых следовало, что подозреваемый в стрельбе оставался на свободе. Его описание опубликовано не было.

Обстоятельства стрельбы пока неизвестны. Полиция не сообщала, был ли огонь открыт непосредственно по посетителям фестиваля, предшествовал ли происшествию конфликт и действовал ли один стрелок или несколько. Информации о задержаниях, найденном оружии и возможном мотиве также пока нет.

В комплексе Seattle Center в эти выходные проходил ежегодный фестиваль еды и напитков Bite of Seattle. В мероприятии участвовали сотни ресторанов, торговых точек и местных производителей, на нескольких площадках проводились концерты и развлекательные программы. Вход на фестиваль был свободным. Организаторы рассчитывали принять большое число посетителей; обычно мероприятие за три дня собирает около 350 тысяч человек.

Seattle Center представляет собой крупный культурно-развлекательный комплекс, на территории которого расположены Space Needle, арена Climate Pledge Arena, музеи, театры и выставочные площадки. После стрельбы территория была эвакуирована, расследование продолжается.