Атака беспилотников на Ростов-на-Дону, есть убитые и раненые

Два человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате массированной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону в ночь на понедельник, 27 июля. Об этом сообщил губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь.

Судя по имеющимся данным, погибли супруги. Среди пяти раненых двое находятся в тяжелом состоянии, один из них – подросток. Одному пострадавшему с легкими ранениями медицинская помощь была оказана на месте, еще четверых доставили в больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону.

По данным областных властей, разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. После падения беспилотников или их обломков возникли несколько очагов возгорания – на территории частного предприятия, в складских помещениях и возле частных домов. Загорелись также несколько припаркованных автомобилей.

В нескольких частных домах выбиты окна. Повреждено остекление на верхних этажах многоквартирного дома, а также в одном из социальных учреждений.

Особенно серьезные повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Жильцов эвакуировали.

По сообщениям жителей и украинских мониторинговых ресурсов, серия взрывов началась примерно около 03:00. В городе насчитали более 15 взрывов, после чего в нескольких районах были видны пожары и столбы дыма. Российские власти заявили, что в городе работали средства противовоздушной обороны.

Украинские OSINT-ресурсы утверждают, что возможными целями атаки могли быть железнодорожная инфраструктура Ростова, городской порт и Азовский оптико-механический завод, производящий оптико-электронные и радиолокационные системы. Независимого подтверждения попаданий по этим объектам на момент публикации нет. Российские власти о повреждении военных или промышленных объектов такого назначения не сообщали.

Воздушная атака затронула не только Ростов-на-Дону. По словам губернатора, после ударов по областному центру отражение атаки продолжалось в районе Таганрога.