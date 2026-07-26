Впервые с момента создания в партии РААМ будут проведены праймериз
время публикации: 26 июля 2026 г., 23:48 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 23:48
Партия РААМ и ее председатель, депутат Кнессета Мансур Аббас, объявили о проведении первых в истории партии праймериз. Голосование состоится 22 августа, его участники определят список кандидатов в Кнессет на предстоящих выборах.
В партии заявили, что праймериз станут завершающим этапом организационной подготовки к выборам и будут проведены в соответствии с требованиями устава.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июля 2026