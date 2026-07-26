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Израиль

Впервые с момента создания в партии РААМ будут проведены праймериз

Выборы 2026
РААМ
время публикации: 26 июля 2026 г., 23:48 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 23:48
Впервые с момента создания в партии РААМ будут проведены праймериз
Chaim Goldberg/Flash90

Партия РААМ и ее председатель, депутат Кнессета Мансур Аббас, объявили о проведении первых в истории партии праймериз. Голосование состоится 22 августа, его участники определят список кандидатов в Кнессет на предстоящих выборах.

В партии заявили, что праймериз станут завершающим этапом организационной подготовки к выборам и будут проведены в соответствии с требованиями устава.

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