Впервые с момента создания в партии РААМ будут проведены праймериз

Партия РААМ и ее председатель, депутат Кнессета Мансур Аббас, объявили о проведении первых в истории партии праймериз. Голосование состоится 22 августа, его участники определят список кандидатов в Кнессет на предстоящих выборах.

В партии заявили, что праймериз станут завершающим этапом организационной подготовки к выборам и будут проведены в соответствии с требованиями устава.