Депутат Кнессета от "Еш Атид" Боаз Топоровский объявил об уходе из политики

Депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Боаз Топоровский сообщил о завершении политической карьеры. Он заявил, что решил взять паузу и начать новую главу в жизни после более чем 20 лет общественной деятельности – от председателя Национального союза студентов до главы фракции "Еш Атид".

Глава "Еш Атид" Яир Лапид поблагодарил Топоровского за его службу на благо общества, назвав его одним из основателей партии и своим другом, который "останется частью большой семьи".

Место Топоровского в Кнессете займет Оз Хаим, генеральный директор Сионистского совета в Израиле, являющегося частью Всемирной сионистской организации.