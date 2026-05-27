x
27 мая 2026
|
последняя новость: 20:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 20:00
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Ор-Акиве автомобиль насмерть сбил маленького мальчика

время публикации: 27 мая 2026 г., 19:03 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 19:34
В Ор-Акиве автомобиль сбил маленького мальчика, его состояние критическое
Пресс-служба МАДА

В Ор-Акиве автомобиль сбил трехлетнего ребенка на улице Шалом Шабази. Прибывшие на место ДТП парамедики службы "Маген Давид Адом" обнаружили ребенка без сознания, пульса и дыхания, с тяжелыми множественными травмами.

На месте были начаты реанимационные мероприятия, после чего мальчика доставили в больницу "Гилель Яфе" в Хадере в критическом состоянии. Позднее врачи сообщили, что спасти ребенка не удалось, была констатирована его смерть.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2026

Мужчина остановился на обочине на въезде в Иерусалим и был сбит машиной
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 мая 2026

В аварии на 316-й трассе погиб водитель и еще три человека получили травмы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 мая 2026

В Иерусалиме грузовик сбил женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии