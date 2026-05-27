В Ор-Акиве автомобиль насмерть сбил маленького мальчика

В Ор-Акиве автомобиль сбил трехлетнего ребенка на улице Шалом Шабази. Прибывшие на место ДТП парамедики службы "Маген Давид Адом" обнаружили ребенка без сознания, пульса и дыхания, с тяжелыми множественными травмами.

На месте были начаты реанимационные мероприятия, после чего мальчика доставили в больницу "Гилель Яфе" в Хадере в критическом состоянии. Позднее врачи сообщили, что спасти ребенка не удалось, была констатирована его смерть.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.