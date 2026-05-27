В Ор-Акиве автомобиль насмерть сбил маленького мальчика
время публикации: 27 мая 2026 г., 19:03 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 19:34
В Ор-Акиве автомобиль сбил трехлетнего ребенка на улице Шалом Шабази. Прибывшие на место ДТП парамедики службы "Маген Давид Адом" обнаружили ребенка без сознания, пульса и дыхания, с тяжелыми множественными травмами.
На месте были начаты реанимационные мероприятия, после чего мальчика доставили в больницу "Гилель Яфе" в Хадере в критическом состоянии. Позднее врачи сообщили, что спасти ребенка не удалось, была констатирована его смерть.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
