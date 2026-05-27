FT: Фонд "Совета мира для Газы", созданный Трампом, пуст
Официальный фонд "Совета мира для Газы", созданный при Всемирном банке по инициативе Дональда Трампа, до сих пор не получил ни одного доллара от стран-доноров, сообщает Financial Times. Это при том, что при создании совета его участники обещали внести 7 млрд долларов, а Вашингтон – еще 10 млрд.
Согласно расследованию, проведенному FT, вместо фонда Всемирного банка, где действуют строгие правила отчетности, пожертвования поступали напрямую на счет совета в JPMorgan – без независимого контроля. На этот счет Марокко перечислило около 20 млн долларов на содержание аппарата верховного представителя по Газе Николая Младенова и на зарплаты палестинскому технократическому комитету. ОАЭ выделили 100 млн на создание полиции в секторе, но программа так и не была запущена, а деньги были заморожены.
Госдепартамент США планирует перенаправить 1,2 млрд долларов на проекты совета, но и этих средств пока нет.
По данным FT, за все время существования Совета не был заключен ни один контракт на восстановление или обеспечение безопасности в Газе. Источники издания утверждают, что на восстановление сектора не потрачен "ни один американский доллар". Правовой статус самого совета, его полномочия и юрисдикция на территории Газы по-прежнему не определены.
Издание отмечает: ни по одной из трех главных целей плана Трампа – разоружение ХАМАСа, вывод израильских войск и восстановление сектора – нет продвижения.