последняя новость: 20:00
FT: Фонд "Совета мира для Газы", созданный Трампом, пуст

Газа
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 27 мая 2026 г., 19:27 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 19:32
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Официальный фонд "Совета мира для Газы", созданный при Всемирном банке по инициативе Дональда Трампа, до сих пор не получил ни одного доллара от стран-доноров, сообщает Financial Times. Это при том, что при создании совета его участники обещали внести 7 млрд долларов, а Вашингтон – еще 10 млрд.

Согласно расследованию, проведенному FT, вместо фонда Всемирного банка, где действуют строгие правила отчетности, пожертвования поступали напрямую на счет совета в JPMorgan – без независимого контроля. На этот счет Марокко перечислило около 20 млн долларов на содержание аппарата верховного представителя по Газе Николая Младенова и на зарплаты палестинскому технократическому комитету. ОАЭ выделили 100 млн на создание полиции в секторе, но программа так и не была запущена, а деньги были заморожены.

Госдепартамент США планирует перенаправить 1,2 млрд долларов на проекты совета, но и этих средств пока нет.

По данным FT, за все время существования Совета не был заключен ни один контракт на восстановление или обеспечение безопасности в Газе. Источники издания утверждают, что на восстановление сектора не потрачен "ни один американский доллар". Правовой статус самого совета, его полномочия и юрисдикция на территории Газы по-прежнему не определены.

Издание отмечает: ни по одной из трех главных целей плана Трампа – разоружение ХАМАСа, вывод израильских войск и восстановление сектора – нет продвижения.

