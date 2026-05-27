Белый дом опроверг сообщение иранского ТВ о наличии меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

В Белом доме опровергают утверждения иранского государственного телевидения о том, что у Тегерана имеется черновик меморандума о взаимопонимании с США. Об этом написало агентство АР.

"Это сообщение подконтрольных властям Ирана СМИ не соответствует действительности, а опубликованный меморандум о взаимопонимании является выдумкой от начала до конца. Никто не должен верить тому, что распространяют иранские государственные СМИ", - говорится в аккаунте White House Rapid Response в соцсети Х.

Иранский телеканал IRIB утверждал, что "предварительный" меморандум предусматривает отвод американских вооруженных сил из района Ирана и снятие морской блокады иранских портов. В обмен Тегеран обязуется в течение месяца восстановить довоенный объем коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Управление гражданским судоходством в проливе будет осуществляться Ираном совместно с Оманом; на военные суда эти договоренности не распространяются.