ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в ливанском Тире

После публикации экстренного предупреждения для жителей Тира и его окрестностей, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о начале нанесения ударов по целям в этом районе.

В предупреждении для населения ЦАХАЛ заявил, что "Хизбалла" нарушила соглашение о прекращении огня, нанося удары по территории Израиля, в связи с чем армия вынуждена решительно действовать против боевиков.