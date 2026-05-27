последняя новость: 20:00
Ближний Восток

Отчет: Катар тратит десятки миллионов на делигитимацию Израиля в системе образования США

время публикации: 27 мая 2026 г., 19:34 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 19:42
Издание Jewish Insider знакомит читателей с отчетом Института исследований глобального антисемитизма и политики, согласно которому, Катар за 17 лет потратил 65 миллионов долларов на продвижение антиизраильских нарративов в системе образования США.

Выплаты производились через "Международный фонд Катара" – зарегистрированное в США подразделение Qatar Foundation, официальная цель которого – обучение арабскому языку и ознакомление с арабской культурой по всему миру.

В исследовании отмечается, что фонд взаимодействует с учреждениями всей американской системой образования, от школ до университетов, включая программы подготовки учителей. Он занимается повестки, отвергающей право Израиля на существование и налаживание его отношений с арабским миром. Она также занимается нормализацией террора.

Институт призывает начать федеральное расследование подрывной деятельности Катара и внести фонда в список иностранных организаций, деятельность которых в США запрещена.

Отметим, что в феврале агентство Reuters сообщало, что только в 2025 году иностранное финансирование американских университетов составило 5,2 миллиарда долларов. 1,2 миллиарда предоставил Катар.

