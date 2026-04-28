Щедрый Беннет и неизвестность в "Еш Атид": подробности соглашения о создании "Бэяхад"

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет пообещал бывшему премьер-министру Яиру Лапиду предоставить кандидатам от "Еш Атид" 10 из 24 первых мест в совместном предвыборном списке "Бэяхад", сообщает "Кан".

Как сказал в эфире "Кан РЭКА" депутат Кнессета Владимир Белиак ("Еш Атид"), эта партия получит в предвыборном списке больше мест, чем ей предрекали недавние опросы, проводившиеся до объявления об объединении двух партий.

Большее число депутатов позволит Лапиду в любой момент после выборов отделиться от Беннета и возобновить работу в качестве самостоятельной партии. Для этого, по существующему закону, необходимы по меньшей мере, треть депутатов общей фракции.

Как сообщает "Кан", Лапид и Беннет согласились оставить соглашение открытым, чтобы иметь возможность внести в него изменения.

Накануне сообщалось, что некоторые депутаты в "Еш Атид" взвешивают возможность покинуть партию. Среди таких упоминаются имена Элазара Штерна и Боаза Топоровского. Судя по всему, они не единственные, кто не уверен, что им гарантировано место в будущем Кнессете.

Депутат Мерав Бен-Ари сказала в интервью радиостанции 103FM, что в партии царит атмосфера неизвестности. "Люди не знают, в каком они положении находятся, не знают ничего о своем политическом будущем. Избиратели горячо поддерживают, и отклики в социальных сетях отличные. Однако всем очевидно, что будут депутаты, которые не попадут в Кнессет", – сказала Бен-Ари.

27 апреля были опубликованы результаты первых опросов, проведенных после того, как стало известно об объединении партий Лапида и Беннета. По большинству опросов, "Бэяхад" не становится крупнейшей партией Кнессета, и создание списка Беннета-Лапида не меняет соотношение сил между блоками. Газета Едиот Ахронот" цитирует слова депутата от оппозиции, заявившего, что "это объединение выгодно Лапиду, выгодно Беннету, но не выгодно блоку".

Одновременно в оппозиции продолжается обсуждение возможности присоединения к объединенному списку "Бэяхад" главы партии "Яшар" Гади Айзенкота, бывшего начальника генерального штаба ЦАХАЛа. На данный момент неясно, заинтересован ли в этом Айзенкот. По опросам, опубликованным накануне, в случае самостоятельного участия в выборах он набирает 12-15 мандатов, гораздо больше, чем сможет получить в предвыборном списке.

Накануне Айзенкот обратился к Яиру Голану ("Демократим"), Авигдору Либерману (НДИ), Нафтали Беннету и Яиру Лапиду ("Бэяхад") с предложением о встрече с целью "координации и синхронизации" шагов.