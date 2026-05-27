27 мая 2026
последняя новость: 20:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
ВВС Израиля получили новый самолет-заправщик "Гидеон"

США
Израиль
ЦАХАЛ
Вооружения
время публикации: 27 мая 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 19:49
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа получили первый многоцелевой самолет-заправщик Boeing KC-46 Pegasus, получивший в Израиле название "Гидеон". Самолет, который также может выполнять функцию грузового, приземлился на авиабазе "Неватим".

"Гидеон" может нести около 90,7 тонны топлива, что на 15% больше, чем находящиеся в эксплуатации у ЦАХАЛа более 50 лет самолеты "Реэм". "Гидеон" может совершать на 50% больше дозаправок в воздухе. Кроме этого, он способен перевозить свыше 30 тонн грузов, личный состав и выполнять задачи по медицинской эвакуации.

Ожидается, что второй самолет "Гидеон" будет получен ЦАХАЛом примерно через месяц.

