Израиль
Израиль

Мужчина остановился на обочине на въезде в Иерусалим и был сбит машиной

Мада
ДТП
Иерусалим
Погибшие
время публикации: 27 мая 2026 г., 07:26 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 07:34
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о двух мужчинах, пострадавших в результате ДТП неподалеку от Садов Сахарова на въезде в Иерусалим на улице Бен-Гурион.

Фельдшеры и парамедики МАДА, прибывшие на место происшествия, были вынуждены констатировать смерть одного из пострадавших, мужчины в возрасте около 30 лет с множественными травмами.

Еще один пострадавший, 25-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести, после оказания медицинской помощи он был эвакуирован в больницу "Шаарей Цедек".

По данным МАДА и организации ЗАКА, мужчины вышли из своей машины, чтобы починить неполадку, и их сбил проезжающий автомобиль.

