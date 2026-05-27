Мужчина остановился на обочине на въезде в Иерусалим и был сбит машиной

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о двух мужчинах, пострадавших в результате ДТП неподалеку от Садов Сахарова на въезде в Иерусалим на улице Бен-Гурион.

Фельдшеры и парамедики МАДА, прибывшие на место происшествия, были вынуждены констатировать смерть одного из пострадавших, мужчины в возрасте около 30 лет с множественными травмами.

Еще один пострадавший, 25-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести, после оказания медицинской помощи он был эвакуирован в больницу "Шаарей Цедек".

По данным МАДА и организации ЗАКА, мужчины вышли из своей машины, чтобы починить неполадку, и их сбил проезжающий автомобиль.