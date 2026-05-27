Суд отменил обвинительный приговор бывшему мэру Хадеры Цвике Гендельману

Мировой суд Хайфы в среду отменил обвинительный приговор бывшему мэру Хадера Цвике Гендельману и приговорил его к 250 часам общественных работ, сообщает новостная служба "Кан".

Кроме того, Гендельман обязался выплатить 50000 шекелей в качестве гарантии того, что не совершит аналогичного правонарушения в течение ближайших трех лет.

Дело, начавшееся восемь лет назад с подозрений во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием, препятствовании расследованию и получении выгоды обманным путем, завершилось обвинением по значительно более мягкой статье – неисполнение служебных обязанностей.

В декабре мировой суд Хайфы признал Гендельмана виновным в нарушении законного предписания.

Расследование против него было начато в 2018 году, когда он занимал пост мэра. Тогда его задержали по подозрению во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием и препятствовании правосудию.

Однако в ходе процесса дело столкнулось с юридическими трудностями, в том числе из-за утверждений адвокатов Гендельмана о том, что следствие использовало незаконные методы, включая установку скрытой камеры в его кабинете.

В результате все первоначальные обвинения были сняты, а обвинительный приговор ограничился лишь смягченной статьей.

Напомним, что в 2021 году было подано обвинение против мэра Хадеры Цви Гендельмана. Прокуратура обвиняла его в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также в попытке воспрепятствовать правосудию. Согласно обвинительному заключению, после своего избрания на пост мэра в 2013 году Гендельман не сообщал о конфликте интересов, возникшем между ним и подрядчиком-застройщиком Шмуэлем Леви, который продвигал кандидатуру Гендельмана в ходе предвыборной кампании. В рамках проведенного расследования было установлено, что Гендельман обсуждал с Леви в своем офисе вопросы, касавшиеся проблем бизнесмена, урегулировал его проблемы, связанные со строительством офисного здания, подписывал разрешения на новые строительные проекты бизнесмена и фактически был его партнером по строительству дома престарелых.