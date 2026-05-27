Израиль

Судьи отменили заседание по "Делам Нетаниягу" по просьбе премьер-министра

время публикации: 27 мая 2026 г., 12:43 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 12:43
Miriam Alster/Flash90

После изучения предоставленных окружному суду документов, судьи приняли решение отменить назначенное на среду заседание по "Делам Нетаниягу": изначально запланированное на 09:00 заседание было вначале перенесено на более поздний срок.

Напомним, адвокаты главы правительства попросили отменить сегодняшние показания премьера по уголовным делам против него, объяснив, что Нетаниягу до глубокой ночи занимался вопросами безопасности.

Судьи в ответ попросили предоставить подробное обоснование для суда и прокуратуры до 10:00 и отложили заседание на неопределенный срок.

