Бывший мэр Хадеры Цвика Гендельман признал вину в нарушении обязанностей должностного лица

Окружной суд в Хайфе признал бывшего мэра Хадеры Цвику Гендельмана (занимал должность в 2013-2024 годах) виновным в нарушении при исполнении обязанностей должностного лица.

Об этом было объявлено после того, как Гендельман признал, что в ряде случаев, действуя как мэр, он не выполнил предусмотренные законом обязанности.

Признание вины было дано в рамках процедуры медиации, которую вел глава Окружного суда Хайфы судья Ави Леви. Стороны согласовали фактическую часть измененного обвинительного заключения, включающего все эпизоды, фигурировавшие в первоначальном обвинении.

Решение по приговору будет принято позже.

Напомним, что в 2021 году было подано обвинение против мэра Хадеры Цви Гендельмана. Прокуратура обвиняла его в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также в попытке воспрепятствовать правосудию. Согласно обвинительному заключению, после своего избрания на пост мэра в 2013 году Гендельман не сообщал о конфликте интересов, возникшем между ним и подрядчиком-застройщиком Шмуэлем Леви, который продвигал кандидатуру Гендельмана в ходе предвыборной кампании. В рамках проведенного расследования было установлено, что Гендельман обсуждал с Леви в своем офисе вопросы, касавшиеся проблем бизнесмена, урегулировал его проблемы, связанные со строительством офисного здания, подписывал разрешения на новые строительные проекты бизнесмена и фактически был его партнером по строительству дома престарелых.