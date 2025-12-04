x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 11:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 11:12
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бывший мэр Хадеры Цвика Гендельман признал вину в нарушении обязанностей должностного лица

Судебные решения
время публикации: 04 декабря 2025 г., 11:10 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 11:10
Бывший мэр Хадеры Цвика Гендельман признал вину в нарушении обязанностей должностного лица
Yaakov Cohen/Flash90

Окружной суд в Хайфе признал бывшего мэра Хадеры Цвику Гендельмана (занимал должность в 2013-2024 годах) виновным в нарушении при исполнении обязанностей должностного лица.

Об этом было объявлено после того, как Гендельман признал, что в ряде случаев, действуя как мэр, он не выполнил предусмотренные законом обязанности.

Признание вины было дано в рамках процедуры медиации, которую вел глава Окружного суда Хайфы судья Ави Леви. Стороны согласовали фактическую часть измененного обвинительного заключения, включающего все эпизоды, фигурировавшие в первоначальном обвинении.

Решение по приговору будет принято позже.

Напомним, что в 2021 году было подано обвинение против мэра Хадеры Цви Гендельмана. Прокуратура обвиняла его в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также в попытке воспрепятствовать правосудию. Согласно обвинительному заключению, после своего избрания на пост мэра в 2013 году Гендельман не сообщал о конфликте интересов, возникшем между ним и подрядчиком-застройщиком Шмуэлем Леви, который продвигал кандидатуру Гендельмана в ходе предвыборной кампании. В рамках проведенного расследования было установлено, что Гендельман обсуждал с Леви в своем офисе вопросы, касавшиеся проблем бизнесмена, урегулировал его проблемы, связанные со строительством офисного здания, подписывал разрешения на новые строительные проекты бизнесмена и фактически был его партнером по строительству дома престарелых.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 августа 2022

Цвика Гендельман, которому предъявлены обвинения, вернется на должность мэра Хадеры
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 09 мая 2022

Мэр Хадеры обнаружил в своем офисе подслушивающее устройство и видеокамеру
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 26 октября 2021

Подано обвинение против мэра Хадеры Цви Гендельмана
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 августа 2021

Дело мэра Хадеры Цвики Гендельмана будет передано в суд