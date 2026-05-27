После трех лет войны ЦАХАЛ возобновил проверку физической и боевой подготовки командиров

После трехлетнего перерыва, в течение которого оперативная готовность армии проверялась главным образом в ходе боевых действий на разных фронтах, офицеры ЦАХАЛа вновь прибыли в Институт Вингейта для прохождения обновленного экзамена на боеготовность.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, возобновление испытаний сопровождали журналисты, а затем несколько месяцев ожидали публикации результатов.

Обновленный экзамен состоял из нескольких этапов и включал четыре основные части:

Пешее передвижение с нагрузкой

Командиры проходили около четырех километров по сложной местности, неся полный комплект боевого снаряжения и дополнительный груз весом 20 кг, имитирующий нагрузки поля боя.

Точная навигация по аэрофотоснимкам

Этот этап проверял способность принимать решения под физическим и когнитивным напряжением. В обновленной версии экзамена навигация получила больший вес с учетом уроков войны.

Полоса препятствий

Участникам необходимо было преодолеть серию препятствий, моделирующих различные боевые условия: горную местность, террасы и валуны, наклонную балку для проверки равновесия, а затем стены и барьеры, имитирующие бой в городской застройке.

Стрельба после физической нагрузки

На заключительном этапе, когда участники уже были физически истощены и с высоким пульсом, они должны были произвести 10 выстрелов. В новой версии также добавили стрельбу из-за укрытий – по образцу ситуаций, с которыми военные сталкивались в ходе боевых действий, особенно в секторе Газы.

Ознакомиться с результатами испытаний можно на сайте ЦАХАЛа: правда, из-за армейской специфики вместо имен победителей опубликованы лишь первые буквы их фамилий.