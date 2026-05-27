x
27 мая 2026
|
последняя новость: 12:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 мая 2026
|
27 мая 2026
|
последняя новость: 12:17
27 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Ленинградской области ищут "сосновского маньяка", участника войны в Украине

Россия
Война в Украине
Криминал
время публикации: 27 мая 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 11:59
В Ленинградской области ищут "сосновского маньяка", участника войны в Украине.
Investigative Committee of Russia via AP

В Ленинградской области ведутся поиски серийного убийцы и насильника Андрея Кийко, который во время тюремного заключения подписал контракт с министерством обороны России, а минувшей осенью сбежал из госпиталя в Кронштадте, где находился после ранения в Украине.

Кийко, которому сейчас 41 год, был признан виновным в трех убийствах, восьми изнасилованиях и 11 разбойных нападениях, совершенных в 2004-2007 годах и приговорен, в общей сложности, к 25 годам лишения свободы. Преступления, жертвами которых становились молодые девушки, совершались в петербургском парке Сосновка, в связи с чем он получил прозвище "сосновский маньяк".

В 2024 году преступник, которому оставалось семь лет до освобождения, заключил контракт и отправился на фронт – несмотря на то, что осужденные за сексуальные преступления к службе по контракту допускать не должны, отмечает The Insider.

В январе 2025 года Кийко был ранен и находился на излечении – сначала в Ростове, затем в Кронштадте. Несколько месяцев назад он сбежал, однако до мая 2026 года министерство обороны скрывало побег – несмотря на представляемую "ветераном СВО" опасность.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 июня 2025

Путин: "Там, где ступает нога русского солдата, то – наше"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 апреля 2025

Россиянин арестован в Киеве по подозрению в убийстве сожительницы-фотомодели