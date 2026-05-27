В Ленинградской области ищут "сосновского маньяка", участника войны в Украине.

В Ленинградской области ведутся поиски серийного убийцы и насильника Андрея Кийко, который во время тюремного заключения подписал контракт с министерством обороны России, а минувшей осенью сбежал из госпиталя в Кронштадте, где находился после ранения в Украине.

Кийко, которому сейчас 41 год, был признан виновным в трех убийствах, восьми изнасилованиях и 11 разбойных нападениях, совершенных в 2004-2007 годах и приговорен, в общей сложности, к 25 годам лишения свободы. Преступления, жертвами которых становились молодые девушки, совершались в петербургском парке Сосновка, в связи с чем он получил прозвище "сосновский маньяк".

В 2024 году преступник, которому оставалось семь лет до освобождения, заключил контракт и отправился на фронт – несмотря на то, что осужденные за сексуальные преступления к службе по контракту допускать не должны, отмечает The Insider.

В январе 2025 года Кийко был ранен и находился на излечении – сначала в Ростове, затем в Кронштадте. Несколько месяцев назад он сбежал, однако до мая 2026 года министерство обороны скрывало побег – несмотря на представляемую "ветераном СВО" опасность.