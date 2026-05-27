France 24 о "куполе жары": почему Европа нагревается быстрее других регионов

В Западной Европе воцарилась рекордно жаркая для мая погода, причиной которой стал пришедший из Африки горячий воздух. Явление получило название "купол жары". Телеканал France 24 объясняет, почему Европа наиболее страдает от изменения климата.

Если глобальный рост температуры по сравнению с доиндустриальной эпохой составляет 1,4 градуса Цельсия, то в Европе рост достигает 2,4 градуса. Основная причина этого – парниковый эффект в результате выброса продуктов горения, объясняют эксперты.

Еще одной причиной стали изменения в циркуляции воздуха в Европе, которые в последние 20-30 лет создают в летнее время условия для антициклонов, повышающих вероятность жары, говорит директор программы ЕС "Коперник" по наблюдению за климатом Карло Буонтемпо. Ученые спорят, идет ли речь об изменении климата или о статистическом колебании.

В Арктике рост температуры составляет 3,2 градуса. Это приводит к таянию льдов, отражающих солнечные лучи. Земля и вода поглощают тепло, что приводит к дальнейшему росту температуры – и дальнейшему таянию льдов. Это сказывается и на Европе, граничащей с Арктическим регионом. Снежный покров сокращается и в самой Европе, что приводит к тому же эффекту.

Исследователь изменения климата Имперского колледжа Лондона Бен Кларк называет еще одну причину – борьба с загрязнением воздуха. Он отмечает, что в аэрозолях, использование которых значительно сократилось, были мелкие частицы, также отражавшие лучи и тем самым замедляющие глобальное потепление.