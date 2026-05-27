27 мая 2026
последняя новость: 12:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Командующий СБС ВСУ предупреждает Лукашенко: первые 500 целей в Беларуси уже намечены

Украина
Беларусь
Война в Украине
время публикации: 27 мая 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 10:54
Командующий СБС ВСУ предупреждает Лукашенко: первые 500 целей в Беларуси уже намечены
Wikipedia.org. Фото: PR Unmanned Systems Forces (2025)

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что украинские военные наметили на территории Беларуси 500 целей, которые будут атакованы в случае прямого вступления этой страны в войну.

"Минскому гауляйтеру Лукашеску: собака, которая лает, не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практический совет: не лезь на глаза Украине", – написал военачальник в социальной сети Facebook.

Военачальник также прокомментировал угрозы министерства иностранных дел России нанести системные удары по объектам в Киеве: "Топливно-энергетическая отрасли и оборонка уже ощутили эффект "глубокого проникновения". Девять из 13 атакованных в мае НПЗ прекратили работу".

26 мая государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве заявил, что за неделю зафиксировано 116 случаев пересечения границы украинскими БПЛА. Украина эту информацию опровергает.

