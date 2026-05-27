На крыше дома в арабском квартале Иерусалима обнаружен труп мужчины

В полицию Иерусалима поступило сообщение об обнаружении на крыше дома в районе Джабль-Мукабр тела мужчины в возрасте около 50 лет.

Сотрудники полицейского отдела "Оз" и криминологи выехали на место происшествия для сбора улик и выяснения обстоятельств смерти мужчины. Сообщается, что на данном этапе рассматриваются все версии событий.