На крыше дома в арабском квартале Иерусалима обнаружен труп мужчины
время публикации: 27 мая 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 13:13
В полицию Иерусалима поступило сообщение об обнаружении на крыше дома в районе Джабль-Мукабр тела мужчины в возрасте около 50 лет.
Сотрудники полицейского отдела "Оз" и криминологи выехали на место происшествия для сбора улик и выяснения обстоятельств смерти мужчины. Сообщается, что на данном этапе рассматриваются все версии событий.
