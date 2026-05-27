Ультраортодоксы атаковали полицейский участок после задержания водителя-уклониста

Десятки представителей ультрарелигиозных радикальных движений устроили ночью дебош возле отделения полиции округа Биньямин, протестуя против задержания уклоняющегося от службы в ЦАХАЛе.

Как сообщает "Сругим", инцидент начался после того, как сотрудники дорожной полиции остановили на 60-м шоссе автомобиль, двигавшийся с опасным нарушением правил. В ходе проверки выяснилось, что водитель машины является уклонистом, который разыскивается для допроса.

Мужчина был задержан на месте, а затем передан представителям армии и военной полиции. Вскоре после задержания к отделению полиции в округе Биньямин прибыли десятки нарушителей порядка, которые начали беспорядки.

По данным полиции, участники беспорядков перевернули полицейский прицеп, подожгли картонные коробки, повредили ограждения и дверь аварийного выхода из здания.

Сотрудники полиции вызвали подкрепление и совместно с бойцами спецподразделения ЯСАМ и пограничной полиции МАГАВ начали разгон демонстрантов. Для этого применялись спецсредства для разгона беспорядков.

Во время столкновений силовики обнаружили еще одного уклониста от службы в ЦАХАЛе, принимавшего участие в беспорядках. Он также был задержан и передан военной полиции.

В полиции заявили, что рассматривают нападение на полицейский объект как серьезный инцидент и продолжают расследование с целью задержания других участников беспорядков.

Также в ночь на среду несколько десятков ультраортодоксов пытались прорваться в дом военнослужащего ЦАХАЛа, отвечающего за охрану лагеря Бейт-Лид, где находится военная тюрьма №10. Демонстранты прибыли к дому военнослужащего в Кирьят-Ата, сильно стучали в дверь и повредили вход в квартиру.