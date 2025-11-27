x
27 ноября 2025
27 ноября 2025
27 ноября 2025
последняя новость: 23:11
27 ноября 2025
Израиль

Инцидент в Дженине: полиция утверждает, что террористы пытались скрыться

время публикации: 27 ноября 2025 г., 22:54 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 23:02
Инцидент в Дженине: полиция утверждает, что террористы пытались скрыться
Nasser Ishtayeh/Flash90

Полиция и армия ведут расследование инцидента в Дженине, где сотрудники МАГАВ были сняты на видео во время задержания двоих разыскиваемых за террор. Когда двое палестинцев вышли из здания, где они прятались, они подняли руки и сдались, но через некоторое время, как сообщили ранее в ЦАХАЛе, по ним открыли огонь, убив обоих.

В соответствии с видеозаписью, опубликованной "Гаарец", палестинцы прятались в помещении гаража с металлическими воротами, которые были опущены. Они не отвечали на требование сдаться и выйти с поднятыми руками, тогда израильские силы применили бульдозер.

Бульдозер ковшом снес металлические ворота, и тогда двое разыскиваемых палестинцев выдвинулись вперед с поднятыми руками. Судя по видео, они поднимают одежду, чтобы показать, что у них нет при себе оружия или взрывчатки, затем по требованию бойцов опускаются на колени. Затем палестинцы возвращаются к проломленным воротам и пытаются скрыться обратно в направлении гаража. В этот момент раздаются выстрелы.

