Нападение в Ашдоде: 16-летний подросток в тяжелом состоянии
время публикации: 27 ноября 2025 г., 22:35 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 23:03
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение об инциденте с применением насилия на улице Манго в Ашдоде, где несовершеннолетний получил тяжелые ножевые ранения.
Медики оказали неотложную помощь пострадавшему – подростку в возрасте примерно 16 лет, – после чего его отвезли в больницу "Асута" в тяжелом и нестабильном состоянии.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.