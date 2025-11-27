x
Израиль

Нападение в Ашдоде: 16-летний подросток в тяжелом состоянии

Мада
Ашдод
время публикации: 27 ноября 2025 г., 22:35 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 23:03
Нападение в Ашдоде: 16-летний подросток в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение об инциденте с применением насилия на улице Манго в Ашдоде, где несовершеннолетний получил тяжелые ножевые ранения.

Медики оказали неотложную помощь пострадавшему – подростку в возрасте примерно 16 лет, – после чего его отвезли в больницу "Асута" в тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Израиль
