Нападение в Ашдоде: 16-летний подросток в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение об инциденте с применением насилия на улице Манго в Ашдоде, где несовершеннолетний получил тяжелые ножевые ранения.

Медики оказали неотложную помощь пострадавшему – подростку в возрасте примерно 16 лет, – после чего его отвезли в больницу "Асута" в тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.