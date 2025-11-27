Израильские арабы обвинены в передаче оружия в ПА по указанию ХАМАСа

Госпрокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против семи жителей Кафр-Касема и Рахата, которых подозревают в торговле оружием и контрабанде между Израилем и Палестинской автономии. По данным следствия, действовали они по заданию активиста ХАМАСа, живущего в Турции.

Обвиняются жители Кафр-Касема Саад Джуахани, Умар Джуахани, Ахмад Джуахани и Ясим Нахла, а также жители Рахата Ахмад аль-Касаси, Ибрагим аль-Касаси и Юсуф аль-Касаси. Им вменяется ряд тяжких преступлений, включая торговлю оружием, совершение сделок с оружием, незаконное хранение и перевозку оружия, а также стрельбу из огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах.

В документе, включающем десять эпизодов, говорится, что в 2021-2025 годах обвиняемые действовали по инициативе и при координации Ахмада Зарзура – гражданина Израиля, проживающего в Турции и, по данным ШАБАКа, связанного с террористической организацией ХАМАС. Через сеть посредников он организовывал закупку оружия у торговцев в Негеве и его переправку в Палестинскую автономию. Ранее общая служба безопасности (ШАБАК) сообщала, что та же инфраструктура занималась и переводом крупных денежных сумм в распоряжение террористических ячеек, в том числе через криптовалюту и израильских менял.

В одном из эпизодов, описанных в обвинении, в октябре 2025 года была согласована сделка, в рамках которой Ахмад Абу Куэйдар через двоих из обвиняемых приобрел автомат Калашникова за 30 тысяч шекелей. Один из участников нашел оружие, отправил его фотографии через WhatsApp, после чего оружие и боеприпасы к нему были переданы в доме другого обвиняемого, а деньги распределены между участниками сделки.

В другом случае, говорится в документе, была организована контрабанда двух винтовок М-16 из Рахата в Калькилию. Один из обвиняемых по поручению Зарзура нашел оружие и привлек еще двоих сообщников. Один из них забрал винтовки на машине в Рахате и отвез к автозаправке у Кафр-Касема, где встретился с остальными фигурантами. Далее колонна из двух автомобилей направилась к Калькилии, причем один из автомобилей выполнял роль "лидера" и предупреждал о возможном присутствии сил безопасности. По прибытии в город винтовки, как утверждает обвинение, были переданы неустановленным лицам, а водитель получил за доставку несколько тысяч шекелей.

Отдельный эпизод касается еще одной сделки по продаже двух винтовок М-16 в сентябре 2025 года. Винтовки, согласно обвинению, были проданы за общую сумму около 160 тысяч шекелей.

Прокуратура ходатайствует об аресте всех семерых до конца судебного разбирательства.