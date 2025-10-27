Коалиционный кризис: Нетаниягу спешит с принятием закона о призыве, раввины ШАС возмущены

Законопроект о призыве будет вынесен на рассмотрение комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне 28 октября.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут договорились начать продвижение законопроекта на два дня раньше, чем было запланировано. На данный момент неясно, представит ли юридический советник комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Мири Френкель свое заключение по поводу законопроекта.

Это связано с продолжающимся бойкотом голосований в Кнессете со стороны ШАС и "Яадут а-Тора". В коалиции полагают, что если закон будет представлен 28 октября, есть шанс уже на следующий день получить поддержку ШАС и "Яадут а-Тора" при голосовании в предварительном чтении по двум законопроектам, особенно важным для коалиции. Как сообщает "Кан", в коалиции надеются получить поддержку ультраортодоксов при голосовании по двум законопроектам: о разделении функций юридического советника и о покрытии долгов партий ("закон Беннета").

Автор законопроекта о разделении функций юридического советника депутат Симха Ротман ("Ционут Датит") подверг резкой критике действия ультраортодоксов. "Меня выводит из себя тот факт, что они препятствуют утверждению этого законопроекта, который отвечает и их интересам", – сказал Ротман в интервью подкасту "Шомер саф".

Еще один вопрос, по которому коалиция надеется прийти к соглашению с ультраортодоксальными партиями – это назначение министров на должности, освободившиеся после выхода ШАС и "Яадут а-Тора" из коалиции. "Харедим" не готовы поддержать назначения новых министров даже при наличии обещания, что те освободят посты, если ШАС и "Яадут а-Тора" вернутся в правительство.

Речь идет в первую очередь про МВД, министерство здравоохранения и министерство социального обеспечения.

Одновременно растет напряженность в отношениях между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и партией ШАС. Телеканал "Кешет" опубликовал записи высказываний нескольких духовных лидеров сефардских ультраортодоксов. Раввин Моше Майя сказал: "Мы оставались в коалиции только из-за закона о призыве. Но закона до сих пор нет. Если они (депутаты от ШАС – прим. ред.) решат вернуться в коалицию, моей поддержки они не получат. Я сказал им об этом четко и ясно".

Не исключено, что поспешное вынесение законопроекта о призыве на рассмотрение продиктовано желанием руководства коалиции нейтрализовать растущую враждебность среди духовных лидеров ультраортодоксов.