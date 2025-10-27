Все освобожденные 13 октября заложники выписаны из больниц и вернулись домой

По состоянию на сегодняшний день, все израильтяне, освобожденные две недели назад после двух лет плена у террористов в Газе, выписаны из больниц и вернулись домой.

Некоторым из них еще предстоит реабилитация. Кто-то должен будет регулярно посещать врачей. Но больше никто из них не госпитализирован.

Последними были выписаны Эйтан Мор, Ром Брасловски, Сегев Кальфон, Йосеф Хаим Охана, Элькана Бухбут, Давид Кунио, Ариэль Кунио.

24 октября бывший заложник Алон Оэль был выписан из больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Ему предстоит реабилитация в "Шивук швавим". У Алона серьезная травма глаза.

24 октября были выписаны из "Бейлинсон" Эвьятар Давид и Гай Гильбоа-Далаль.

22 октября Авинатан Ор был выписан из "Бейлинсон". Ему также предстоит реабилитация.

Максим Харкин 22 октября в военной форме выступал на церемонии отличников ЦАХАЛа. Он был выписан из больницы "Шиба".

19-20 октября бывшие заложники Зив Берман, Гали Берман и Бар Куперштейн были выписаны из медицинского центра "Шиба" в Тель а-Шомере.

17 октября из больницы "Ихилов" в Тель-Авиве были выписаны Матан Энгерст, Омри Миран и Матан Ценгаукер. 16 октября из того же медицинского центра выписали Эйтана Горна и Нимрода Коэна.

ХАМАС пока вернул только 15 из 28 тел погибших в плену или убитых заложников, которые удерживались в Газе по состоянию на 13 октября 2025 года.

