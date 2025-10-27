x
27 октября 2025
Израиль

Вооруженное нападение в Рамле, ранены мужчина и женщина

время публикации: 27 октября 2025 г., 08:31
Вооруженное нападение в Рамле, ранены мужчина и женщина
Пресс-служба МАДА

Утром 27 октября в Рамле было совершено вооруженное нападение, в результате которого легкие ножевые ранения получили мужчина 33 лет и женщина 24 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция заявляет, что данное происшествие не было террористическим нападением или разборками между арабскими преступными кланами.

Пострадавшие госпитализированы.

Проводится расследование. Информация уточняется.

