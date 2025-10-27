Удары глубже, риски выше: "Хизбалла" в стратегическом тупике. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", представляет видеокомментарий Давида Шарпа.

Эскалация на северной границе Израиля набирает обороты. Израильские удары становятся точнее и болезненнее для "Хизбаллы" – ликвидированы ключевые командиры, разрушены логистические цепочки и склады вооружений. Давид Шарп разбирает, что изменилось и почему именно сейчас.

Одним из поводов для анализа стало редкое интервью генсека "Хизбаллы" шейха Наима Касема. На вопрос, была ли ошибкой поддержка ХАМАСа 8 октября 2023 года, он ответил: "Мы поступили бы так же". Шарп считает, что за этим стоит нежелание признать провал и страх разрушить миф об организации.

Однако такой ответ – тревожный сигнал: если "Хизбалла" не считает, что проиграла стратегически, то ничто не остановит ее от новой атаки в будущем. Израиль, похоже, делает вывод: чтобы предотвратить следующую войну, военный потенциал "Хизбаллы" должен быть значительно сокращен.

Тем временем организация пытается придать лидеру "военный вид", публикуя видео Касема в форме с оружием. Но вместо уверенности – эффект неловкий. Внутреннее раздражение маскируют громкими заявлениями "будем биться до последнего, хоть палками".

Шарп обращает внимание на реальные потери: около 350 боевиков за год после прекращения огня и, по оценке самого Касема, более 5000 с начала войны. Причем среди них – командиры высшего звена: начальник логистики Южного фронта и человек, отвечавший за контрабанду вооружений из Сирии.

Удары Израиля переносятся глубже в Ливан, линии снабжения разрушены, а новая власть в Сирии активно мешает Ирану передавать оружие. В Ливане же растет давление: без разоружения "Хизбаллы" страна не получит экономическую помощь, прежде всего от арабских стран.

США и Израиль синхронно передают посыл: либо "Хизбаллу" разоружают власти Ливана – либо это сделает Израиль.

Премьер-министр Ливана пообещал начать реализацию плана разоружения в течение трех месяцев. Если слова останутся словами – последствия могут быть болезненными для всей страны кедров.

Эскалация продолжается – и ставки только растут.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

