Житель Герцлии доставлен в больницу "Шиба" с тяжелыми ожогами

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Шиба" из Герцлии молодого человека с тяжелыми ожогами. Пострадавший находится в сознании. Его состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое.

Парамедики сообщали, что пострадавшему примерно 15 лет, пресс-служба полиции передала, что пострадал 20-летний мужчина.

По данным предварительного расследования, причиной ожогов стало легковоспламеняющиеся вещество. Инцидент, в результате которого пострадал мужчина, произошел в районе пляжа "Цук".