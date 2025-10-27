x
27 октября 2025
Израиль

Житель Герцлии доставлен в больницу "Шиба" с тяжелыми ожогами

время публикации: 27 октября 2025 г., 22:04 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 22:32
Подросток из Герцлии с тяжелыми ожогами доставлен в больницу "Шиба"
Omer Fichman/FLASH90

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Шиба" из Герцлии молодого человека с тяжелыми ожогами. Пострадавший находится в сознании. Его состояние оценивается медиками как стабильно тяжелое.

Парамедики сообщали, что пострадавшему примерно 15 лет, пресс-служба полиции передала, что пострадал 20-летний мужчина.

По данным предварительного расследования, причиной ожогов стало легковоспламеняющиеся вещество. Инцидент, в результате которого пострадал мужчина, произошел в районе пляжа "Цук".

