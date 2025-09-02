x
Израиль

В деревне Рейне во время сварочных работ рабочий получил тяжелые ожоги

время публикации: 02 сентября 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 14:10
В деревне Рейне во время сварочных работ рабочий получил тяжелые ожоги
Yonatan Sindel/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о несчастном случае во время сварочных работ в промышленной зоне возле деревни Рейне.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь рабочему в возрасте примерно 60 лет, который получил ожоги верхней части тела. Пострадавший был эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии.

