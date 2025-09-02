В деревне Рейне во время сварочных работ рабочий получил тяжелые ожоги

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о несчастном случае во время сварочных работ в промышленной зоне возле деревни Рейне.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь рабочему в возрасте примерно 60 лет, который получил ожоги верхней части тела. Пострадавший был эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии.