Израиль

На стройплощадке в промзоне Нир-Цви перевернулся трактор, погиб рабочий

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 27 октября 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 17:04
На стройплощадке в промзоне Нир-Цви перевернулся трактор, пострадал рабочий
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о несчастном случае на стройке в промзоне Нир-Цви неподалеку от микрорайона Ганей-Авив в Лоде. На строительной площадке перевернулся трактор, и один из рабочих оказался заблокирован.

На месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы и медики МАДА. Сообщается, что рабочий находится в бессознательном состоянии, и необходимо применение сложных спасательных средств для его извлечения.

Вскоре поступило сообщение, что в результате несчастного случая рабочий погиб. На место вызваны волонтеры службы ЗАКА.

