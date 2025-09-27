x
27 сентября 2025
27 сентября 2025
27 сентября 2025
последняя новость: 11:59
27 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Биана Гуревич из Петах-Тиквы

Розыск
время публикации: 27 сентября 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 12:03
Биана Гуревич
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в поисках 15-летней Бианы Гуревич из Петах-Тиквы. Жизнь девочки может быть в опасности.

В последний раз Биану видели 10 сентября в Петах-Тикве. Семья девочки дала разрешение на публикацию этой информации.

Описание внешности: рост 1.65, шатенка, длинные волосы, карие глаза. Была одета в черную рубашку, черные брюки, джинсовую куртку.

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят немедленно позвонить по телефонам 100 или 03-9393444.

Израиль
