Внимание, розыск: пропала 15-летняя Лиан Хаим из Петах-Тиквы

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в поисках 15-летней Лиан Хаим из Петах-Тиквы. Жизнь девочки может быть в опасности.

В последний раз Лиан видели 24 сентября в 22:00 на улице Бейт ве-Ган в Афуле. Семья девочки дала разрешение на публикацию этой информации.

Описание внешности: рост 1.64, шатенка, длинные волосы, карие глаза. Была одета в белую футболку и черные короткие шорты.

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят немедленно позвонить по телефонам 100 или 03-9393444.