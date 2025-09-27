x
27 сентября 2025
|
последняя новость: 11:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 сентября 2025
|
27 сентября 2025
|
последняя новость: 11:59
27 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В утренние часы на дорогах Израиля произошли два серьезных ДТП

Мада
ДТП
время публикации: 27 сентября 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 11:25
В утренние часы на дорогах Израиля произошли два серьезных ДТП
Yonatan Sindel/Flash90

В утренние часы на дорогах Израиля произошли два серьезных ДТП.

В результате одного из них двое молодых людей, оба в возрасте примерно 25 лет, получили травмы, когда их автомобиль врезался в строительные леса недалеко от Шфарама.

В Реховоте машина сбила пешехода, мужчину в возрасте примерно 50 лет. Он был доставлен бригадой парамедиков в больницу "Каплан".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2025

Авария в Ашдоде, погиб мужчина