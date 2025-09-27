В утренние часы на дорогах Израиля произошли два серьезных ДТП
время публикации: 27 сентября 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 11:25
В утренние часы на дорогах Израиля произошли два серьезных ДТП.
В результате одного из них двое молодых людей, оба в возрасте примерно 25 лет, получили травмы, когда их автомобиль врезался в строительные леса недалеко от Шфарама.
В Реховоте машина сбила пешехода, мужчину в возрасте примерно 50 лет. Он был доставлен бригадой парамедиков в больницу "Каплан".
