В утренние часы на дорогах Израиля произошли два серьезных ДТП.

В результате одного из них двое молодых людей, оба в возрасте примерно 25 лет, получили травмы, когда их автомобиль врезался в строительные леса недалеко от Шфарама.

В Реховоте машина сбила пешехода, мужчину в возрасте примерно 50 лет. Он был доставлен бригадой парамедиков в больницу "Каплан".