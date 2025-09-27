Взорван дом одного из террористов, убивших шесть израильтян в Иерусалиме

В ночь на 27 сентября силы ЦАХАЛа действовали в Аль-Кубайбэ, к северо-западу от Иерусалима, где был подготовлен к подрыву дом террориста Мутаны Умара – одного из участников нападения 8 сентября на перекрестке Рамот в Иерусалиме, где были убиты шесть израильтян.

Рано утром дом был взорван.

Также планируется разрушение дома второго террориста, участвовавшего в этом нападении – Мухаммада Тахи из деревни Катана. Оба террориста были студентами университета "Бир Зейт".

В результате теракта погибли Сара Мендельсон (60 лет), Мордехай Штейнцайг (79 лет), Йосеф Давид (43 года), Исраэль Менцер (28 лет), Яаков Пинто (25 лет), Леви Ицхак Паш (57 лет).