12 января 2026
Антимонопольное управление оштрафовало "Кешет Таамим"

время публикации: 12 января 2026 г., 10:01 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 10:01
Антимонопольное управление оштрафовало "Кешет Таамим"
Flash90. Фото: Н.Шохат

Сеть супермаркетов "Кешет Таамим" и сеть кондитерских "Дуду Отмезгин" были оштрафованы Антимонопольным управлением за осуществление слияния без получения предварительного разрешения управления.

Сумма штрафа составила 771 тысячу шекелей.

В рамках соглашения, заключенного в 2023 году, "Кешет Таамим" приобрела 70% прав в сети "Дуду Отмезгин" за 50 миллионов шекелей, и только после этого уведомила о сделке Антимонопольное управление, в то время как по закону, когда компания приобретает более 25% прав в другой компании, и когда оборот объединяемой компании превышает 400 миллионов шекелей, а доля каждой стороны превышает 20 миллионов шекелей, требуется получить разрешение на слияние заранее.

