Дональд Трамп: "Моя дочь и внуки евреи, антисемитам нет места в Республиканской партии"

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете The New York Times, что антисемитам нет места в Республиканской партии и в движении MAGA. "Я не думаю, что они нам нужны, мы их не любим", – сказал глава государства.

Трамп напомнил, что его дочь Иванка – еврейка, так же, как и трое его внуков. "Я ими очень горжусь. Горжусь моей семьей. Я наименее антисемитский человек во всем мире", – сказал он, упомянув также, что поддерживает Израиль и будет удостоен премии Израиля.

NYT отмечает, что на протяжении долгих лет Трамп был готов сотрудничать с ультраправыми фигурами и группами, и в частности, пересекался с отрицателем Холокоста Ником Фуэнтесом.

Последние заявления Трампа противоречат словам вице-президента Джей Ди Вэнса, сказавшего, что партии не нужны "тесты на чистоту", сказав, что у республиканцев есть более важные дела, чем заниматься отменой друг друга. При этом Вэнс выступал с осуждением антисемитизма, а также призывал не преувеличивать влияние Фуэнтеса на партийные дела.

Трамп заявил, что не знаком с Фуэнтесом. Когда интервьюер напомнил ему, что тот был гостем на трапезе в Мар-а-Лаго в 2022 году, президент заявил, что его привел с собой Канье Уэст: "Он спросил: можно привести друга? Я согласился. Это был Ник Фуэнтес? Я с ним незнаком".

Отметим, что и Уэст неоднократно выступал с антисемитскими заявлениями, выражал симпатии Гитлеру и нацистам и отрицал Холокост.