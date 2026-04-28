ЦАХАЛ уничтожает запасы оружия "Хизбаллы": жителей севера попросили отойти от окон

Муниципалитеты и местные советы приграничных районов опубликовали предупреждение к населению: в ближайшие минуты будут слышны сильные взрывы, поскольку ЦАХАЛ уничтожает крупный террористический комплекс "Хизбаллы" на юге Ливана.

Жителей населенных пунктов Мисгав-Ам, Манара, Маргалиот и Метула просят зайти в помещения, частично открыть окна и держаться подальше от больших окон до завершения взрыва.

Жителям Кирьят-Шмоны и Кфар-Гилади рекомендуется открыть окна и также держаться подальше от больших окон.

Находящимся на открытой местности не требуется заходить в помещения – можно продолжать деятельность в обычном режиме.

В случае нештатной ситуации или проблемы следует обращаться в городской центр по номеру 106 или в полицию по номеру 100.

По завершении операции будет опубликовано дополнительное сообщение.