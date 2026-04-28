Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: "Иран сообщил нам, что они в состоянии коллапса"

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 28 апреля 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 19:07
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп сообщил в сети Truth Social: Иран проинформировал США, что страна находится в состоянии коллапса. "Они хотят, чтобы мы как можно скорее открыли Ормузский пролив, а они пытаются понять, кто у них руководит – полагаю, это им удастся", – написал Трамп.

Согласно публикациям СМИ, американский президент разочарован отсутствием прогресса на переговорах, заявляя своему окружению, что иранцы понимают только язык бомб. Трамп не намерен идти на уступки, однако не хочет возобновлять военные действия. Таким образом, нынешнее положение вещей может сохраниться.

В то же время сайт Iran International, связанный с иранской оппозицией, сообщает со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, что Высший совет национальной безопасности Ирана провел совещание из-за растущих опасений перед возобновлением массовых протестов.

По сведениям издания, заседание было созвано после внутренних оценок и докладов, предупреждавших о возможных волнениях в ближайшие дни.

Источники Iran International утверждают, что главным фактором риска власти считают ухудшение экономической ситуации: рост цен, безработицу, ущерб нефтяной, нефтехимической и сталелитейной промышленности, а также последствия длительных перебоев с интернетом.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 апреля 2026

Iran International: власти Ирана опасаются возобновления массовых протестов
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 апреля 2026

СМИ: Трамп скептически отнесся к инициативе Ирана открыть Ормузский пролив до ядерных переговоров
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 апреля 2026

CNN: позиции США и Ирана "не так далеки друг от друга, как кажется"