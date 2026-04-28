Беннет и Лапид снова вместе: финал против Нетаниягу или политический блеф?

Бывшие премьер-министры Нафтали Беннет и Яир Лапид объявили о создании общего предвыборного списка "Беяхад". Формально речь идет не о партии, а о техническом блоке, который может распасться сразу после выборов – или, напротив, стать основой будущей коалиции.

Официальная цель – смена власти и завершение эпохи Биньямина Нетаниягу. Однако за громкими заявлениями стоят и прагматичные интересы: Беннет укрепляет свои позиции как главный кандидат на пост премьера от оппозиции, тогда как Лапид фактически спасает свое политическое будущее на фоне слабых рейтингов.

Первые опросы не приносят оптимизма: объединение пока не увеличивает суммарное число мандатов, а иногда даже снижает его. При этом на фоне союза усиливаются позиции других игроков, прежде всего Авигдора Либермана.

Главная интрига – удастся ли оппозиции договориться о едином кандидате и получить право формировать правительство в условиях, когда ни один блок, судя по опросам, не набирает 61 мандат.

Кто действительно выигрывает от нового союза – и способен ли он изменить политический баланс? Какие еще союзы ожидают нас в будущем? Ответы – в комментарии политического обозревателя Габи Вольфсона.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года.

