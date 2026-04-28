Дипскандал вокруг судна с украинским зерном в порту Хайфы. Заявления и комментарии

Чрезвычайному и полномочному послу Израиля в Украине Михаэлю Бродскому в МИДе Украины была вручена нота протеста в связи с "продолжающимся поступлением в Израиль сельскохозяйственной продукции, незаконно вывезенной Российской Федерацией с временно оккупированных территорий Украины". Речь идет о греческом сухогрузе "Panormitis", который в ночь на 27 апреля прибыл в порт Хайфы. По утверждениям украинской стороны, на его борту находится похищенное с территории Украины зерно.

В ноте МИДа Украины говорится, что происхождение этого зерна точно установлено, а "схемы его сокрытия, в частности перегрузка "борт-борт" в Чёрном море, хорошо известны, в том числе израильским компетентным органам". Тем не менее соответствующие грузы продолжают поступать в израильские порты и вводиться в коммерческий оборот. Ранее украинская сторона утверждала, что украинское зерно с оккупированных территорий вывозится из порта Бердянск и перегружается в море на суда, выходящие из российских портов для последующей транспортировки на экспорт.

Украинская сторона отмечает, что игнорирование израильской стороной официальных обращений Украины и запросов о международной правовой помощи, включая просьбы о задержании судов и грузов, фактически создаёт условия для легализации похищенного украинского зерна.

В МИДе Украины заявили, что рассматривают данные случаи не как единичные инциденты, а как системную практику, имеющую признаки сознательного содействия незаконной экономической деятельности, связанной с временной оккупацией украинских территорий, а также обходом санкций. Отдельно подчёркивается, что речь идёт не только об Израиле: украинская сторона системно реагирует и противодействует подобной деятельности Российской Федерации "во всех географических направлениях".

Украинская сторона также обратила внимание на недопустимый диссонанс, при котором на фоне поддержки Украиной безопасности Израиля и решений по противодействию террористическим угрозам, в частности связанным с Ираном, Израиль фактически допускает импорт похищенного украинского зерна из Российской Федерации.

Украина потребовала от израильской стороны безотлагательно принять меры по прекращению импорта похищенного зерна и предотвращению его разгрузки в израильских портах.

В своем заявлении МИД Украины привел подробную хронологию контактов между Украиной и Израилем в связи с поступлением зерна из Украины в Израиль.

Еще 23 марта посол Украины в Израиле вручил представителю МИДа Израиля ноту о судне "Абинск", прибывшего в Хафу с грузом похищенного украинского зерна.

14 апреля состоялся официальный разговор министров иностранных дел двух стран, в ходе которого Андрей Сибига обратился к израильскому коллеге с призывом не принимать груз и судно.

Согласно заявлению МИД Украины, 15 апреля посольство Украины в Израиле передало в МИД и министерство юстиции Израиля ноту, которая содержала официальный запрос Офиса генерального прокурора Украины о международной правовой помощи, а также соответствующее решение украинского суда о применении меры пресечения в отношении судна "Абинск" в рамках уголовного производства № 420220000000006.

В тот же день судно "Абинск" уже было разгружено и покинуло порт. Министр иностранных дел Израиля тогда заявил, что обращение Украины было получено слишком поздно.

16 апреля украинская сторона повторно направила запрос о предоставлении международной правовой помощи и выразила надежду, что разгруженное зерно будет арестовано.

20 апреля МИД Израиля ответил на обращение посольства Украины, что представленные украинской стороной доказательства не являются достаточными для ареста судна.

25 апреля посольство Украины официально проинформировало Израиль об очередном судне – "Panormitis", которое вновь приближалось к Хайфе с грузом зерна, якобы вывезенного с оккупированных территорий Украины. Украинская сторона утверждает, что судно уже находится на рейде Хайфы и ожидает разгрузки.

Адвокат Вадим Клювгант не видит оснований для обвинений в адрес Израиля в покупке похищенного украинского зерна. "На данный момент я таких оснований не вижу, поскольку не вижу ни доказательств преступного/противоправного происхождения зерна, ни доказательств причастности именно государства в лице каких-либо органов власти и управления в сделке с этим зерном", – говорит Вадим Клювгант в беседе с Newsru.co.il.

По словам адвоката, не вызывает сомнений, что приобретение имущества, происхождение которого противоправно заведомо для приобретателя, влечет ответственность, вплоть до уголовной. При этом он напоминает, что для обвинения и привлечения к ответственности конкретного лица за любое правонарушение должна быть доказана персональная вина этого лица. По мнению Клювганта, официальный запрос Украины является основанием для проверки в порядке международно-правовой помощи, если оно соответствует требованиям, предусмотренным международными договорами.

Что же касается самого зерна, которое украинская сторона считает похищенным у Украины, то его судьба зависит от результатов такой проверки. "Если органы власти, проводящие проверку, сочтут, что для этого есть основания, могут поместить под арест. Могут взять обязательство от владельца не совершать каких-то действий. Но это – дискреционные полномочия, нет одного обязательного и универсального на все случаи алгоритма", – поясняет адвокат.

Как сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, генеральный директор министерства иностранных дел Израиля сегодня уже связался с Налоговым управлением, и израильская таможенная служба начала проверку.

Однако, по словам Саара, судно еще не вошло в порт и не представило свои декларационные документы, поэтому невозможно проверить достоверность утверждений, касающихся подделки коносамента (грузовой накладной морской перевозки).

Саар фактически опроверг утверждения МИДа Украины об официальных запросах о правовой помощи: "До настоящего момента правительство Украины не подало запрос о правовой помощи. Они направили твиты. Такой запрос необходим, когда речь идёт об утверждениях о совершении уголовных правонарушений за пределами страны. Украинское правительство также не предоставило доказательств своих утверждений", – заявил Саар.

"Мы вновь обращаемся к нашим украинским друзьям: если у вас имеются какие-либо доказательства кражи, представьте их через надлежащие каналы", – добавил министр.

Саар также выразил удивление, что публичное давление исходит от страны, которую Израиль поддерживает на международных форумах и оказывает ей гуманитарную помощь в разных формах, включая поставку генераторов зимой.

Материал подготовил Виталий Новоселов