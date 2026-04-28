13-летняя ливанка написала пресс-секретарю ЦАХАЛа об оружии "Хизбаллы" в ее школе

Ливанские социальные сети сообщают о задержании 13-летней девочки, которая написала пресс-секретарю ЦАХАЛа полковнику Авихаю Эдраи в Instagram, что в ее школе террористическая организация "Хизбалла" хранит оружие, и была задержана ливанскими властями для допроса. Вместе с девочкой, по утверждению местной прессы, был задержан ее отец.

Сообщается, что девочка учится в частной школе Choueifat National College в пригороде Бейрута Аш-Шуэйфат. Некоторые СМИ утверждали, что речь идет о детской выходке: якобы девочка хотела сорвать уроки в школе перед экзаменами, и что якобы после ее сообщения в районе школы был замечен беспилотник.

Вместе с тем подчеркивается, что полеты беспилотников в этом районе, в том числе над школой, не связаны с сообщением девочки и происходят на регулярной основе из-за продолжающейся активности "Хизбаллы".

Авихай Эдраи также прокомментировал инцидент. "Во-первых, похоже, что в Ливане укореняется мысль, согласно которой ЦАХАЛ и Авихай могут решить любую проблему, большую или маленькую, – написал он. – Во-вторых, даже если этот пост был шуткой или детской выходкой, все понимают: факт о наличии оружия террористической организации "Хизбалла" в школах – это нынешняя реальность".

Далее Авихай Эдраи обратился к администрации школы с просьбой не искать обратившегося к нему ребенка, чтобы его наказать – "ваш диалог с ученицей должен основываться на сочувствии, а не на наказании, возможно, ее кто-то беспокоит или давит на нее".

Далее он обратился к детям и молодежи с призывом говорить правду и об опасностях сообщать своим родителям и компетентным органам – в том числе о нарушениях "Хизбаллы", угрожающих будущему и самой жизни ливанских детей.