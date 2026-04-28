x
28 апреля 2026
|
последняя новость: 19:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Приостановлена депортация из Финляндии российской семьи, помогавшей украинским беженцам и ВСУ

Россия
Война в Украине
время публикации: 28 апреля 2026 г., 18:39 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 18:58
AP Photo/Sergei Grits

Финляндия приостановила процесс депортации российских антивоенных активистов Ольги и Никиты Беловых, которым было отказано в предоставлении политического убежища. Беловы оказывали помощь украинским беженцам и собирали средства на нужды ВСУ.

Подобная деятельность является в России уголовным преступлением и может быть квалифицирована как измена родине. Однако финские миграционные власти пришли к выводу, что деятельность Беловых не была масштабной, и реальной угрозы серьезного нарушения прав человека по их возвращении в Россию нет.

Приостановки депортации матери и сына удалось добиться консулам Антивоенного комитета России вместе с консулом по Финляндии Ириной Весико, с привлечением адвоката. "Мы продолжаем помогать и другим россиянам с антивоенной позицией", – сообщает комитет.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook